EEUU incluye a Nicaragua en lista negra de trata de personas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista negra sobre la trata de personas, al presentar este jueves su informe anual en el que advirtió que la inestabilidad provocada por la pandemia global de coronavirus provocó un aumento de esta práctica ilegal.



Washington también agregó a su lista negra sobre tráfico de personas a Afganistán, Argelia y Lesotho. Se considera que los países incluidos en esta lista no están haciendo lo suficiente para combatir el flagelo.



"Si bien la urgencia siempre ha marcado la lucha contra la trata de personas, las implicaciones de la pandemia covid-19 han aumentado la necesidad de que todas las partes interesadas trabajen más que nunca juntas en la lucha", para frenar este delito, aseguró Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, en la introducción al informe.



"Sabemos que los traficantes de personas se aprovechan de los más vulnerables y buscan oportunidades para explotarlos", dijo.



Pompeo indicó que la "inestabilidad y la falta de acceso a servicios críticos causados por la pandemia llevan a que el número de personas vulnerables a la explotación por parte de los traficantes crezca rápidamente".



El embajador de Estados Unidos en materia de trata de personas, Johns Richmond, advirtió: "los traficantes no cerraron, continúan perjudicando a las personas, encontrando formas de innovar e incluso capitalizar el caos".



La inclusión en la lista negra puede conducir a sanciones: Estados Unidos puede limitar o retirar su ayuda a las naciones señaladas en instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional.



Los cuatro países agregados a la lista se unen a otros 15 que ya están ahí, incluidos China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela.



Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, fue eliminada de la lista un año después de ser incluida en ella.



Mauritania también salió y junto a los saudíes pasó a la llamada lista de vigilancia de Nivel 2.



En un movimiento inesperado, Irlanda fue incluida en la lisa de vigilancia de Nivel 2 al igual que Hong Kong.



Estados Unidos dijo que Irlanda "no ha obtenido una condena por tráfico" desde que modificó sus leyes en 2013 de una manera que "debilitó la disuasión, contribuyó a la impunidad de los traficantes y minó los esfuerzos para apoyar a las víctimas que dispuestas a declarar".



Sobre Hong Kong, el Departamento de Estado dijo que fue degradado porque el gobierno de la ciudad "no promulgó legislación para criminalizar completamente todas las formas de tráfico".