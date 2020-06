Estados Unidos amplía restricciones a emisión de visas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos informó el lunes que extenderá hasta fin de año una restricción a la emisión de tarjetas de residencia fuera del país, y que también congelará la expedición de varias categorías de visas de trabajo temporales, incluidas aquellas usadas ampliamente por las compañías de tecnología y corporaciones transnacionales.



El gobierno dijo que la medida es una forma de liberar empleos en una economía que sufre los estragos del coronavirus. Un funcionario de alto rango que habló con los reporteros bajo condición de anonimato estimó que las restricciones liberarán hasta 525,000 empleos para los estadounidenses.



La medida, aunque es temporal, equivaldría a una importante reestructuración de la inmigración legal si se hace permanente, un objetivo que el gobierno no había podido lograr antes de la pandemia. Los grupos empresariales habían presionado para limitar su alcance, señalando que muchos de esos trabajadores son esenciales.

Las categorías de visas afectadas por las nuevas restricciones son: H-1B, utilizadas por las principales compañías tecnológicas del país, y sus familiares inmediatos; H-2B, para los trabajadores temporales no agrícolas; J-1, para estudiantes de intercambio, y L-1, para los gerentes de corporaciones trasnacionales.



Habrá excepciones para los trabajadores del sector de procesamiento de alimentos, que representan alrededor del 15% de las visas H-2B, dijo el funcionario. Los trabajadores de salud que ayudan a combatir al coronavirus mantendrán una exención a las restricciones, aunque será más limitada.



Trump impuso una restricción de 60 días a la emisión de tarjetas de residencia en el extranjero en abril, la cual iba a expirar el lunes.

La restricción a la emisión de visas en el extranjero entrará en vigor de manera inmediata. Otros cambios, como restringir los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, pasarán por un proceso formal de elaboración de reglas que toma meses.



El gobierno propondrá una nueva forma de otorgar las visas H-1B, que tienen un límite de 85,000 al año y son utilizadas por empresas tecnológicas indias, así como por compañías como Amazon Inc., Microsoft Corp., y Apple Inc., dijo el funcionario. El gobierno quiere otorgarlas por el salario más alto, en lugar del sistema por lotería.