John Bolton dice que Trump no es apto para ser presidente de EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump "no es apto para ser presidente" de Estados Unidos, dijo su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton en una entrevista difundida este jueves para promocionar su explosivo libro sobre su tiempo en la Casa Blanca.



"Creo que no es apto para ser presidente. No tiene la competencia para llevar a cabo el trabajo", dijo Bolton a la cadena ABC News.

Ante las declaraciones de Bolton, el madatario estadounidense descalificó el libro de memorias de su exconsejero de Seguridad Nacional afirmando que es una "compilación de mentiras" y que es "pura ficción".



"El libro de Bolton, que está recibiendo pésimas críticas, es una compilación de mentiras y de historias inventadas para hacerme quedar mal. Muchas de las declaraciones ridículas que me atribuye nunca existieron, pura ficción", dijo Trump en Twitter al día siguiente de que el Departamento de Justicia presentara una orden de emergencia para bloquear la publicación prevista para la semana próxima.

