Arrestan al colombiano Alex Saab, acusado por EEUU de lavar dinero de Venezuela

MIAMI, ESTADOS UNIDOS - El empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana como el "testaferro" del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en el archipiélago africano de Cabo Verde, en una acción calificada de "arbitraria" por la Cancillería venezolana.



El empresario de 48 años y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, en el cual habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban.

Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la posibilidad de una potencial extradición no era evidente por el momento, puesto que Cabo Verde no tiene tratado con Estados Unidos.



La abogada de Saab en Miami, María Domínguez, confirmó a la AFP el arresto de su cliente, pero no ofreció más detalles sobre el caso.



Jorge Arreaza, ministro de Exteriores venezolano, publicó en Twitter un comunicado donde asegura que ha "emprendido todas las gestiones correspondientes por vía diplomática y legal para garantizar los derechos" de Saab, quien habría sido detenido de manera "arbitraria" e "irregular" respondiendo a una orden de captura de Interpol.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan venezolano de ayuda alimentaria destinado a una población que padecía hambre y desnutrición en medio de una intensa carestía.



La confabulación incluiría a los tres hijastros de Maduro, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.



Arreaza señaló que Saab fue detenido "durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objetivo de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos" para los CLAP.

Según informa el diario colombiano El Tiempo citando fuentes anónimas, la avioneta de matrícula venezolana donde viajaba Saab hizo una parada en Cabo Verde para cargar combustible, cuando el empresario fue detenido. Supuestamente, cubría la ruta Rusia-Irán.

"No hay intocables"

El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, dijo en una rueda de prensa transmitida por Zoom que la medida demuestra que "no hay intocables".



"Deben entender en este momento que la justicia llega, pero se tarda. A veces duele esperar, pero llega para todos los venezolanos", declaró el parlamentario.



"No es un país del Medio Oriente o de África capaz de proteger a un delincuente solicitado a nivel internacional", añadió.



Un alto funcionario estadounidense, en diálogo con AFP bajo condición de anonimato, explicó que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente de las selvas del Arco Minero del Orinoco, vastas zonas mineras del sur de Venezuela.



El Tesoro dijo que Saab trabajó con el exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).

El diputado opositor venezolano Julio Borges, representante para las Relaciones Exteriores de Guaidó, también saludó el arresto de Saab.



"Su captura es un duro golpe a la estructura del régimen, demuestra que los venezolanos no estamos solos y que con Maduro no hay futuro, ni siquiera para quienes lo sostienen. Las acciones contra los cómplices de la dictadura seguirán, estamos decididos a lograr la transición", señaló.



Desde noviembre pasado, Saab y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por su supuesta participación en una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela relacionados con el programa CLAP, que tiene unos 16 millones de beneficiarios, indicó la prensa italiana.

