Policía herido tras disparos a base policial en California

Un policía fue herido a tiros el miércoles cuando respondía a un reporte de que alguien estaba disparando contra una estación policial en California, informaron autoridades.

El atacante está prófugo y la policía lanzó una persecución en el centro de Paso Robles, informó Tony Cipolla, vocero del departamento policial del condado San Luis Obispo. Se le pidió a los habitantes permanecer en sus casas.



El agresor disparó contra el cuartel policial de Paso Robles a eso de las 3:45 a.m., indicó el vocero. La balacera duró varios minutos, pero no hay muchos detalles sobre el suceso, añadió.



El policía herido está hospitalizado, en condición grave pero estable, afirmó Cipolla.



El departamento de policía tuiteó que la balacera concluyó a eso de las 4 a.m.



Paso Robles está en medio de la región vinícola californiana, a unos 280 kilómetros (175 millas) al noroeste de Los Ángeles.

