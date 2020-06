Cifra de muertes por alcohol adulterado en México sube a 18

CIUDAD DE MÉXICO.- Otras 10 personas fallecieron en México por beber alcohol adulterado con metanol, lo que eleva la cifra de muertes por ese incidente a 18, informaron el lunes las autoridades.



El alcohol adulterado ha provocado más de 100 fallecimientos en el país desde que empezó la pandemia de coronavirus.



El gobierno del estado sureño de Guerrero dijo que las últimas 18 muertes ocurrieron en en municipio de Tlapa de Comonfort y sus alrededores, luego de que los residentes ingirieron una bebida parecida al tequila de una marca poco conocida llamada Rancho Escondido.

Otras 16 personas fueron hospitalizadas por síntomas de intoxicación y cuatro de ellas siguen en condición grave. La zona es conocida por sus empobrecidos poblados agrícolas.



La Secretaría de Salud de Guerrero dijo que el licor fue etiquetado como "destilado de agave”, la cactácea con la que se elaboran tanto el tequila como el mezcal. Debido a que la producción de tequila está estrictamente limitada a regiones específicas, las bebidas fabricadas fuera de esas zonas a veces son etiquetadas como “licor de agave”.



La secretaría señaló que por lo menos tres marcas están involucradas en las intoxicaciones: Rancho Escondido, Jalón y 100 Años.



Añadió que las víctimas fueron ingresadas a los hospitales en condiciones tan graves que fallecieron rápidamente. Las autoridades confiscaron 505 botellas del licor de cuatro tiendas de la zona.



Ese tipo de decesos ha ido al alza en México desde que se implementaron las medidas de confinamiento a causa del coronavirus y muchos municipios prohibieron la venta de bebidas alcohólicas legales. Mucha gente también perdió su empleo y aparentemente no pudieron comprar licores de elaboración más profesional. Sin embargo, las autoridades no han dicho si las intoxicaciones han surgido por alguno de esos factores.



En mayo, las autoridades dijeron que 40 personas fallecieron luego de ingerir metanol en dos estados del centro de México. La bebida que ha sido vinculada a ese caso era de una marca poco conocida llamada Refino.



Y a finales de abril, 25 personas perdieron la vida en el estado de Jalisco luego de consumir una marca barata de alcohol de caña conocida como El Chorrito.



El metanol es un primo venenoso del alcohol etílico de los licores habituales y no puede olerse ni saborearse en las bebidas. Causa daños en los órganos y en el cerebro, y sus síntomas incluyen: dolor en el pecho, nauseas, hiperventilación, ceguera e incluso coma.

