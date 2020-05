Colombia amplía encierro para los ancianos ante avance de la pandemia

'La recomendación es que el grupo poblacional de más de 70 años no se esté cruzando con los de menor edad. Esperamos que los alcaldes en la regulación de sus respectivos municipios faciliten ese proceso', agregó el mandatario. Foto: AFP

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El gobierno de Colombia amplió el encierro de los mayores de 70 años ante el avance de la pandemia, que ya deja 800 muertos y 24,000 contagios desde el 6 de marzo, dijo este miércoles el presidente Iván Duque.



Los ancianos y las personas con comorbilidades como VIH, cáncer, diabetes o hipertensión, entre otras, deberán seguir en aislamiento preventivo una vez termine el confinamiento general el 31 de mayo, dijo el mandatario en un programa oficial de televisión.



Aunque ahora podrán "realizar actividades al aire libre" tres veces a la semana durante 30 minutos por día, explicó por su parte el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

VEA: FOTOS:Covid-19, una bomba de tiempo para las cárceles de Latinoamérica



El ministro señaló más temprano en un video que aún "está en definición" hasta cuándo regirá la orden de encierro para los mayores de 70 años, considerado el sector más vulnerable al nuevo coronavirus, y los ciudadanos con enfermedades graves.



Duque ha atribuido el control relativo de la pandemia a medidas como el encierro de los mayores, que reconoce como impopular y le ha acarreado críticas de diversos sectores.



El presidente también amplió el tiempo para realizar "actividades al aire libre" para el resto de la población, que varía entre 30 minutos al día durante tres días a la semana hasta dos horas diarias todos los días, según la edad.



"La recomendación es que el grupo poblacional de más de 70 años no se esté cruzando con los de menor edad. Esperamos que los alcaldes en la regulación de sus respectivos municipios faciliten ese proceso", agregó el mandatario.

ADEMÁS: Ecuador extiende cuarentena hasta el 15 de junio , por pandemia



Los ancianos, que son 2,6 millones de los 48 millones de habitantes de Colombia, tenían prohibido salir de sus casas desde el 18 de marzo, cuando el gobierno decretó la emergencia por la pandemia.



La orden de confinamiento regía hasta el 31 de mayo, la misma fecha hasta cuando debe estar encerrado el resto de la población tras varias ampliaciones de la cuarentena general, que entró en vigor el 25 de marzo.



Duque no ha dicho si volverá a extender el aislamiento obligatorio, flexibilizado para que varios sectores económicos reanuden actividades, pero ha exhortado a que los colombianos sigan en sus casas en junio y se use todo el teletrabajo "posible".



"Colombia va a ganar más vida productiva, pero no vida social", aseguró.



Sin embargo, sostiene que después del 31 de mayo las fronteras seguirán cerradas, se mantendrán las prohibiciones para hacer actos masivos, abrir discotecas o bares, entre otras.



Colombia, con el desempleo al alza y la economía en retroceso, tiene una tasa de 16 muertos por cada millón de habitantes por la pandemia.



LE PUEDE INTERESAR: OPS anticipa acelaración de Covid-19 en Latinoamérica