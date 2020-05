Maduro miente sobre cifra de muertes por coronavirus en Venezuela

'Serían 300,000 casos' y si el 20% lo tienen serio, y de esos el 10% muere por no tener acceso a cuidados médicos, 'serían por lo menos 30.000 muertos (...) siendo terriblemente conservadora', añadió la doctora Kathleen Page, médica y profesora asociada de la escuela de medicina de Johns Hopkins. AP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Las cifras sobre el coronavirus que proporciona el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con 10 muertes reportadas, son falsas y "absurdas", y una estimación conservadora podría situarlas en al menos 30,000, dijeron el martes Human Rights Watch (HRW) y el Hospital Johns Hopkins (JHH).



"Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no son creíbles", aseguró en una videoconferencia José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, al presentar un nuevo informe de ambas organizaciones sobre el colapsado país sudamericano.



"En un país donde los médicos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos en los hospitales", donde "el sistema de salud está colapsado totalmente", donde hay "hacinamiento en barrios y cárceles" (...) en esas circunstancias que solo existan mil contagiados y solo 10 muertos no nos parece creíble", insistió.

Según el gobierno venezolano, hasta el domingo pasado el virus dejaba 1,121 contagiados y 10 fallecidos en el país de 30 millones de habitantes.



La doctora Kathleen Page, médica y profesora asociada de la escuela de medicina de Johns Hopkins que entrevistó a numerosos médicos y enfermeros venezolanos para el informe, aseguró que una estimación conservadora situaría la cantidad de muertos por el virus en Venezuela en "por lo menos 30,000".



Page dijo que el gobierno reportó haber hecho más de 300,000 pruebas para el coronavirus, pero el tipo de test que utiliza (serológicos) tienen un alto índice de falsos negativos cuando uno está infectado.



"Venezuela tiene 30 millones de habitantes" y con las condiciones actuales de falta de agua y de gente que debe salir de su casa a buscar agua "digamos que un estimado conservador es que 1% sea infectado con coronavirus", dijo.

"Serían 300,000 casos" y si el 20% lo tienen serio, y de esos el 10% muere por no tener acceso a cuidados médicos, "serían por lo menos 30.000 muertos (...) siendo terriblemente conservadora", añadió.



La situación en el país sudamericano, devastado por una crisis política y económica sin precedentes y sin agua corriente de manera continua en 70% de los hospitales, es "una bomba de tiempo", dijo Vivanco.



La Dra. Page contó que "en este momento en Venezuela el 60% de los hospitales indican que no tienen guantes o mascarillas" y "más del 70% no tiene acceso a agua, o jabón o alcohol en gel".