Los cuatro días clave en el asesinato de un niño con autismo en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Patricia Ripley, de 45 años, enfrenta cargos de asesinato premeditado luego de que se dieran a conocer videos que confirman que ella mató a su hijo el pasado 21 de mayo, en Miami.



En una entrevista, la fiscal Katherine Fernández Rundle dijo que Ripley aparentemente intentó ahogar a su hijo una hora antes en un canal diferente, pero residentes cercanos escucharon gritos y lo rescataron.

Fernández Rundle recalcó que debido a que el niño no hablaba, no pudo decirle a sus rescatistas que su madre trató de matarlo. Entonces, agregó la fiscal, Ripley llevó a su hijo a otro canal.



El niño, Alejandro Ripley, de 9 años, era autista y no hablaba. Su cadáver fue encontrado el viernes flotando en un canal de un campo de golf.

Estos son los días clave:

21 de mayo de 2020 - Día del "secuestro"

Patricia reportó que Alejandro había sido secuestrado por dos hombres que la emboscaron cerca de una tienda.



Ella contó que los supuestos secuestradores le pidieron dinero y drogas amenazándola con un cuchillo, cuando les dijo que no tenía drogas ellos se llevaron al pequeño.

22 de mayo de 2020 - Hallan el cadáver del niño

Una persona que caminaba cerca de los reconocidos canales del Miccosukee Golf y Country Club, vio el cadáver del niño flotando en el agua.

23 de mayo de 2020 - Detienen a Patricia Ripley

Los detectives sospecharon de Patricia Ripley, madre del menor con autismo, cuando vieron un video de vigilancia de Home Depot en el que se ve que la mujer esperó en su automóvil estacionado durante más de 15 minutos antes de denunciar el secuestro.



Asimismo, informaron de la existencia de dos videos que muestran cómo la mujer empuja al menor a uno de los canales a eso de las 7:30 PM del jueves. Vecinos de la zona que oyeron los gritos lograron salvar al pequeño.

25 de mayo de 2020 - Revelan video

Los videos que las autoridades policiales usaron para dar captura de la Patricia Ripley, fueron publicados en los medios de comunicación reafirmando así que la mujer mató a su propio hijo.



En el clip se puede ver como la mujer camina junto al menor y tras un movimiento que parece un empujón el menor cae al canal y la mujer huye el lugar.

