NYTimes homenajea a los muertos por coronavirus en EEUU

Esta imagen muestra a una mujer mirando la pantalla de una computadora con un tweet de la cuenta del periódico New York Times que muestra la primera página de la primera edición del 24 de mayo de 2020, con una lista de 1,000 nombres impresos, que representan el 1% de las vidas perdidas debido a la nueva pandemia de coronavirus, COVID-1.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS .- A medida que Estados Unidos se acerca a las 100,000 muertes por coronavirus, The New York Times decidió dedicar su portada de la edición impresa del domingo a rendir homenaje a 1,000 de los fallecidos con un obituario de una línea para cada uno.



"Las 1,000 personas reflejan solo el uno por ciento del total. Ninguno era un simple número", escribió el periódico en una breve introducción en la portada, en la que no hay ninguna fotografía, solo texto.

LEA TAMBIÉN: Registran brote de coronavirus en una fábrica en Washington



Estados Unidos es de largo el país más golpeado por la pandemia de coronavirus, tanto por número de muertes y como de contagiados.



Hasta el sábado por la noche, Estados Unidos había registrado 97,048 muertes y 1,6 millones de casos.



Entre los fallecidos que aparecen en la portada del diario están "Joe Diffie, 62, Nashville, estrella de la música country ganadora del Grammy", y "Lila A. Fenwick, 87, Nueva York, primera mujer negra en graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard".



También están: También: "Myles Coker, 69, Ciudad de Nueva York, liberada de la cadena perpetua", "Ruth Skapinok, 85, Roseville, California, se sabía que las aves del jardín trasero comían de su mano", y "Jordan Driver Haynes, 27, Cedar Rapids, Iowa, joven generoso con una sonrisa encantadora ".

LEA TAMBIÉN: El mundo registra más de 342,000 muertos por coronavirus



"Quería algo que la gente recordara en 100 años para comprender el coste de lo que estamos viviendo" dijo Marc Lacey, editor nacional del periódico.



El hito de las 100,000 muertes se acerca mientras varios estados del país reducen las medidas de confinamiento.



Con un ojo puesto en las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump ha presionado para que se acelere la reapertura del país a medida que aumentan las pérdidas de empleos y la economía se desacelera debido a los cierres de coronavirus.

VEA: El desconfinamiento llega a las playas europeas y España se abrirá al turismo en julio