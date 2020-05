Cientos son evacuados por incendios forestales en Florida

PENSACOLA, ESTADOS UNIDOS.- Los bomberos de la franja noreste de Florida han estado batallando con incendios forestales que forzaron a unas 1,600 personas a evacuar sus hogares, y un tramo de la Interestatal 10 permanecía cerrado en ambas direcciones el jueves a causa del humo, informaron las autoridades.



Nikki Fried, comisionada de Agricultura, dijo en una conferencia de prensa el jueves por la tarde que los bomberos trabajaban sin parar para contener los incendios forestales.

“La amenaza está lejos de terminar y no se pronostican lluvias”, señaló Fried. Pidió a los residentes permanecer alertas y “estar listos para que un incendio forestal azote su vecindario”.



En el condado de Santa Rosa, que se ubica al este de Pensacola, el incendio de más de 800 hectáreas (2,000 acres) provocó cerca de 1,100 evacuaciones el miércoles. Las autoridades dijeron que algunos de esos residentes, en zonas al sur de la Interestatal 10, han podido regresar a sus viviendas. Los otros todavía no recibían autorización.



El fuego comenzó el lunes cuando una quema controlada por parte de un contratista privado se salió de control, explicó Fried. Las condiciones eran perfectas para incendios: baja humedad y fuertes vientos.



“Esta es una situación de incendio forestal extremadamente peligrosa que está evolucionando vertiginosamente, así que todos aquellos en la zona afectada deberían seguir las instrucciones de las autoridades estatales y locales”, dijo Fried.

Instó la gente en el área empacar un bolso con los artículos necesarios, incluidos documentos importantes, para que puedan evacuar lo más rápido posible si se presentan las condiciones.



Los equipos de otras áreas de Florida, como Jacksonville, ayudan a los bomberos que han trabajado largas jornadas desde el lunes.

Las autoridades han confirmado que hasta ahora 17 estructuras, incluidas 13 casas, quedaron destruidas por el incendio.



En el aledaño condado de Walton, un incendio de 230 hectáreas (575 acres) hizo que aproximadamente 500 personas tuvieran que evacuar. Las autoridades locales señalaron que el fuego consumió varias estructuras y que estaba contenido en un 65% el jueves por la mañana. Fried dijo que alrededor de 33 estructuras se han dañado hasta ahora.



