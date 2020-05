Más de 400,000 firman petición para que López Obrador renuncie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cientos de personas a través de redes sociales firmaron una petición para que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su renuncia.



En la plataforma Change.org revivieron la petición iniciada hace más de un mes en la que piden su dimisión ante “los cada vez más recurrentes pensamientos confusos del presidente y evidenciando él mismo su enfermedad mental”.



La petición apuntan que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el ex presidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno.

Cuando era candidato prometió disminuir la violencia entre 30 y 50% y dijo que no quería pasar a la historia como un mal presidente sino uno como Benito Juárez y aseguró que el movimiento que estaba impulsando, la Cuarta Transformación, era el más importante en el mundo por el número de personas que estaban involucradas.



En la petición se lee: “Los invitamos a votar, para que AMLO sea destituido a la brevedad, pues es imposible que una persona que sufre evidentemente de sus facultades mentales, gobierne un país”, la misma ha sido firmada por más de 400,000 personas.



Algunos de los comentarios de los firmantes son que “por el bien del país, urge atender esta solicitud, los hechos y los dichos, respaldan sobradamente, la razón de la misma”.



“Comparto la idea de que AMLO no tiene las facultades mentales ni de salud para gobernar durante su periodo 2018-2024, tiene que ser destituido y convocar un periodo de elecciones”, señaló los internautas.

“Firmo porque es un ignorante y no tiene idea de nada roban igual o peor vienen más hambreado y le da más dinero a gente floja que no hace nada no aporta nada a la ciencia y la mayoría de la gente que paga impuestos ya se cansó de tanta estupidez e inconciencia de él y su gabinete sin educación ni principios básicos!”, opinó otra persona.



Pese a los firmantes argumentan razones de salud para pedir la renuncia del mandatario, en México no es posible saber las afecciones del presidente, ya que se considera un tema de seguridad nacional.



En diciembre de 2013, AMLO sufrió un ataque cardíaco que lo mantuvo en reposo durante semanas.



En 2018, surgieron versiones sobre una intervención a la que se habría sometido el mandatario para que le quemaran nervios en la zona de la nuca para terminar con una dolencia en las cervicales.



Después de varias semanas a la baja, este lunes la aprobación del mandatario registró un ligero repunte al pasar de un 60% en marzo a un 68% en abril, según reflejó una encuesta publicada por el diario El Financiero.

En tanto, la desaprobación del mandatario pasó en el mismo periodo, del 37% al 29%, según la encuesta en la que participaron 820 mexicanos adultos de las 32 entidades del país.



Este mismo estudio reflejó que la percepción de la ciudadanía también se modificó respecto al manejo que el gobierno federal ha dado a la pandemia de Covid-19, pues un 53% de los entrevistados expresó su opinión favorable, unos 25 puntos más que lo reportado en marzo.