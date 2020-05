Denuncian agresión contra personal médico en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Grupos de personas agredieron a personal médico de un hospital de una zona conurbana de la capital del país alegando que no se les proporcionaba información sobre sus familiares enfermos con coronavirus, indicó el sábado el gobierno del Estado de México.



Los hechos ocurrieron la víspera. En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo los familiares se desplazan dentro de las instalaciones del Hospital General del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, hasta llegar a una zona donde se pueden ver cuerpos varios en bolsas mortuorias, uno de ellos parcialmente descubierto, mientras reclaman al personal médico por la atención que recibieron.



De acuerdo con el gobierno de esa entidad, los familiares agredieron a un médico, a tres vigilantes y a una personal del área administrativa.

El director de ese hospital, Josué López Vázquez, llamó a los cuerpos de seguridad y arribaron policías municipales, estatales y más tarde personal de la Guardia Nacional para resguardar los accesos.



El gobierno del Estado de México informó que durante el turno vespertino en el hospital murieron dos personas y al informarle a los familiares provocó el enojo de los demás y el ingreso por la fuerza a sus instalaciones.



Hasta ahora ninguna autoridad de seguridad o sanitaria del gobierno federal ha dado una versión del manejo de cadáveres en ese hospital.



“Mi hijo estaba bien, tenemos una foto de que estaba bien anoche todavía, entré a buscarlo, destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era y mi hijo estaba caliente, lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo, yo no lo quiero embolsado y que cenizas, quiero a mi hijo completo”, dijo al periódico Excelsior, María Dolores Carrillo.

“Para la gente que estamos aquí, queremos que nos entreguen los cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID, a mi hijo me lo inyectaron yo creo que para matarlo”, agregó.



La agresión a personal médico no es la primera que se registra en el país, donde se han presentado casos en varios estados desde que las autoridades decretaron el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus.