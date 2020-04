WASHINGTON, EEUU.- Un alto general estadounidense afirmó el miércoles que el ejército estadounidense no tenía indicios de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, esté incapacitado y haya perdido el control del ejército del país.



"Supongo que Kim Jong Un todavía tiene el pleno control de la fuerza nuclear y las fuerzas militares coreanas", dijo el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, John Hyten.



"No tengo ninguna razón para no suponerlo", dijo Hyten, consultado sobre informaciones que señalan que el líder norcoreano ha sido sometido a una cirugía y está bajo cuidados médicos.



"En base a la información de inteligencia, no tengo nada para confirmar o negar nada" sobre los reportes, indicó el alto general.



FOTOS: ¿Quién es la mujer que podría sustituir al líder Kim Jong-un?