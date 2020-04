Hallan muerto a un hombre que mató a 10 personas en Canadá

MONTREAL, CANADÁ.- Un hombre de 51 años que mató al menos a 10 personas, incluyendo a una uniformada, en Nueva Escocia, Canadá, fue encontrado muerto tras horas de persecución, dijo este domingo la policía federal del país.



"No tenemos un balance final", dijo el portavoz de la policía Chris Weather en una conferencia de prensa. "Es una cifra de al menos 10. Casi seguramente serán más de 10. Cuánto más de 10, no lo sé", agregó sobre el número de muertos.



Las motivaciones del autor de los disparos, Gabriel Wortman, 51 ans, no fueron detalladas.



"Parece, al menos en parte, muy aleatorio", dijo Weather.



Las víctimas incluyen una integrante de la policía montada de Canadá, mientras que un segundo uniformado resultó herido.

El tiroteo comenzó al final del sábado en la pequeña localidad de Portapique, a un centenar de kilómetros de la capital provincial Halifax.



Numerosos cuerpos fueron hallados frente y dentro de una casa, a donde la policía acudió tras obtener señales de disparos.



El autor de esas muertes huyó ante la llegada de los uniformados, lo que desencadenó una amplia búsqueda de unas 12 horas en toda la provincia para hallarlo.



El hombre, que fabricaba dentaduras según los medios canadienses, fue encontrado el domingo.



"La búsqueda del sospechoso terminó esta mañana. Cuando el sospechoso fue ubicado. Y puedo confirmar que ha fallecido", agregó Weather.