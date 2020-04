Sanders: Sería “irresponsable” no apoyar a Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Bernie Sanders dijo el martes que sería “irresponsable” que sus seguidores no apoyaran a Joe Biden, y advirtió que los progresistas que se crucen de brazos en los próximos meses simplemente posibilitarían la reelección del presidente Donald Trump.



Y, en caso de que hubiera duda, el senador de 78 años de edad confirmó que “es probablemente una suposición acertada” que no se postulará otra vez para la presidencia. “Uno no puede predecir el futuro”, agregó, con una risa.



Sanders, quien suspendió su campaña por la nominación presidencial demócrata la semana pasada, habló largamente con The Associated Press sobre su decisión de apoyar a Biden, de su futuro político y de la urgente necesidad de unir al Partido Demócrata. Criticó al presidente Donald Trump, pero también ofreció críticas mordaces a sus propios seguidores, quienes, hasta ahora, se han resistido a su promesa de hacer lo que sea necesario para ayudar a Biden a ganar la presidencia.

Pareció distanciarse de su exsecretaria de prensa de campaña, Briahna Joy Gray, cuando le preguntaron sobre su reciente comunicado en redes sociales en donde se negaba a apoyar a Biden.



“Es mi exsecretaria de prensa, no está en nómina”, señaló Sanders. Un vocero después aclaró que todos los empleados de campaña ya no estaban en nómina desde el martes, aunque recibirán una indemnización en mayo.



Sanders dijo que sus partidarios tenían una opción sencilla ahora que Biden surgió como el nominado probable: ¿Seremos tan activos como podamos para elegir a Joe Biden y hacer todo lo que podamos para mover a Joe y su campaña en una dirección más progresista? ¿U optamos por mantenernos al margen y permitir que el presidente más peligroso en la historia moderna estadounidense sea reelegido?”



Sanders dijo que no haría campaña activamente ni invertiría dinero en publicidad para las contiendas primarias que todavía están pendientes para los próximos meses. Pero motivó a los demócratas en esos estados a votar por él, con la esperanza de reunir tantos delegados como sea posible para tener ventaja y moldear la plataforma del partido y la dirección de la campaña de Biden.



También prometió continuar luchando como senador por prioridades progresistas, como su distintivo “Medicare for All”, aunque Biden se ha negado a aceptar el sistema de atención médica universal.



“Si la gente quiere votar por mí, lo agradeceremos”, dijo Sanders sobre las aproximadamente 20 contiendas primarias que faltan en donde aparece su nombre en la boleta. “Creo que verán un movimiento importante en la parte de la campaña de Biden hacia una dirección más progresista en muchos temas”.