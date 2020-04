Texas no suspenderá el derecho al aborto durante la pandemia

Una corte de Nueva Orleans falló el lunes por la tarde que las autoridades de Texas, de línea conservadora, no pueden incluir el aborto en la lista de procedimientos de carácter 'no urgentes' prohibidos. Foto AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS- Defensores del aborto retiraron el martes una petición a la Corte Suprema de Estados Unidos para obligar a Texas a reinstalar el derecho a al aborto durante la nueva pandemia del coronavirus, después de que un tribunal de apelaciones fallara a su favor.



Una corte de Nueva Orleans falló el lunes por la tarde que las autoridades de Texas, de línea conservadora, no pueden incluir el aborto en la lista de procedimientos de carácter "no urgentes" prohibidos, mientras continúe el brote de COVID-19.



Esa clasificación a "los abortos médicos a pesar de la aparente inaplicabilidad de la orden ejecutiva es un fuerte indicativo de que la aplicación es sólo un pretexto y no tiene 'relación real o sustancial' con la crisis de salud pública", dijo el juez James Dennis.



El gobernador de Texas, Greg Abbott, decretó que los procedimientos médicos opcionales deberían ser retrasados para poder estar en condiciones de atender a los pacientes con el virus, y para conservar el equipo de protección que requieren los trabajadores de salud en primera línea.

Los defensores del aborto demandaron una orden judicial de emergencia y una corte federal falló dos veces a su favor, pero sus decisiones fueron revocadas en la apelación.



Durante el fin de semana, las clínicas para abortar en Texas habían pedido a la Corte Suprema que restituyera la decisión de este tribunal inferior.



Pero tras el fallo de Dennis, los defensores del derecho al aborto retiraron su petición al máximo tribunal de la nación, aunque los abortos quirúrgicos siguen estando parcialmente prohibidos en Texas.

Otros tribunales de Ohio, Alabama y Oklahoma han revocado medidas similares.



Si bien, el aborto es legal en todo Estados Unidos, existen grandes disparidades regionales en el acceso al procedimiento.



Los estados costeros tienen muchas clínicas, mientras que los del centro del país y del sur, más religiosos, han adoptado muchas regulaciones restrictivas que han obligado a cerrar muchas instalaciones.