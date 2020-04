Un mensaje relacionado al coronavirus que reveló un crimen en Estados Unidos

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un crimen, aún no resuelto, se destapó hace unos días en Estados Unidos, luego que un inquietante mensaje sobre coronavirus revelara la desaparición de Gretchen Anthony en Florida, Estados Unidos.



Gretchen se habría divorciado recientemente de su esposo, David Anthony, y desde entonces nadie sabía de ella.



Según reveló una amiga cercana a la desaparecida, el 23 de marzo recibió un supuesto mensaje de Gretchen en el que le confesaba que había dado positivo al test de coronavirus y que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la habían retenido en el hospital Jupietr Medical Center y que luego sería enviada al CDC de Belle Glade para sedarla.



Dos días después, confundida por la reacción de su amiga de 51 años, la mujer acudió a la policía para denunciar el sospechoso mensaje y la repentina desaparición de su amiga.

Durante los interrogatorios se descubrió que otras personas recibieron el mismo mensaje de parte de Gretchen, por lo que los investigadores se pusieron manos a la obra y no tardaron mucho tiempo en descubrir que se trataba de una mentira y que la maestra de profesión no estaba en la lista de pacientes del hospital, sin embargo, sí encontraron su vehículo y cartera en el estacionamiento del centro médico.



El 26 de marzo, las investigaciones por su extraña desaparición seguían en pie y la policía visitó el domicilio e interrogó a los vecinos, quienes revelaron escalofriantes detalles.



Según uno de los vecinos, el 21 de marzo, alrededor de las seis de la mañana, se escucharon gritos que provenían desde el patio: "¡No!, ¡No!, duele". Otra testigo confirmó los gritos y además aseguró que vio afuera de la vivienda el carro del exesposo, David, y que le llamó la atención que una parte del auto pick-up estuviera cubierta con una lona.



De inmediato se ordenó la búsqueda del exmarido, quien fue detenido el 31 de marzo por homicidio en segundo grado y secuestro en Las Cruces, Nuevo México, cuando intentaba cruzar la frontera.



Hasta el momento, y pese a la ayuda de unidad canina para detectar cadáveres, no se ha podido encontrar a Gretchen.