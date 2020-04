Servicio migratorio de EEUU detecta 19 casos de Covid en centros de detención

Agencia AFP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) confirmó este martes que 19 personas confinadas en sus centros de detención están infectadas con el Covid-19, brotes desatados en instalaciones en varios estados que afectaron entre otros a un anciano cubano, que por edad es un paciente de riesgo.



Las organizaciones de derechos humanos llevaban semanas instando al organismo a liberar a los migrantes y tras conocer los casos un juez de distrito otorgó un permiso de salida temporal a detenidos con riesgos de salud afirmando que el brote materializa sus "peores miedos".



"Hay 19 casos confirmados de Covid-19 entre las personas en custodia de ICE", dijo el organismo en un comunicado, en un momento en que el virus deja más de 12,722 muertes en Estados Unidos, cerca de 2,000 en las últimas 24 horas, un récord mundial.

De los casos, seis se detectaron en tres instalaciones en el estado de Nueva Jersey, adyacente a Nueva York, donde se registra el mayor brote en Estados Unidos.



Los tres centros -la cárcel del condado de Bergen, el centro correccional del condado de Essex y la prisión del condado de Hudson- están en los suburbios de la megalópolis de Nueva York.



El coronavirus suma 5,489 muertes en el estado de Nueva York. De la pandemia que ha dejado 80,142 en todo el mundo

"Se materializaron nuestros peores miedos"

De los otros contagiados cinco estaban en un correccional en Pike, en Pensilvania, y otro en la cárcel del condado de York, en el mismo estado.



Tras estos hallazgos, el juez de este distrito John E. Jones decidió liberar a 22 detenidos que presentaban condiciones de riesgo.



"Ahora parece que se materializaron nuestros peores miedos con el COVID-19 expandiéndose", dijo el juez en una orden temporal.



"No podemos permitir que solicitantes que tenemos aquí, con un alto riesgo de complicaciones severas por el COVID-19 tengan que padecer las consecuencias de la inacción de ICE", añadió el magistrado que ya la semana pasada había liberado a 11 migrantes.



Según ICE, los otros casos estaban en Arizona, Michigan, Louisiana, California y en Florida.



La policía migratoria entregó algunos datos de los últimos casos, el de Arizona, que es un guatemalteco de 24 años.



El detenido en el correccional de la LaSalle en Louisiana es un ciudadano indio de 25 años.



En la cárcel del condado de Clair en Michigan, la persona infectada es un cubano de 67 años y el detenido que enfermó en la cárcel de Essex es un brasileño de 29 años.



La agencia dijo, sin más detalles, que algunos de los detenidos ya no están bajo custodia de ICE.



"Desafortunadamente sabíamos que un brote en un centro de detención de ICE era inevitable, por eso es que estamos llamando a la liberación inmediata de todos los detenidos en las últimas semanas", dijo en un comunicado enviado a la AFP la Alianza por la Justicia y la Equidad (Immigrant Alliance for Justice and Equity), una organización son sede en Misisipi.



La organización denunció que ICE "no es capaz de ofrecer cuidados a los detenidos cuyos delitos migratorios se están convirtiendo en condenas de muerte".



ICE informó que siete de sus empleados que trabajan en los centros de detención están contagiados con el síndrome respiratorio y que 48 empleados que no trabajan en las cárceles también sufren la enfermedad.



El gobierno de Donald Trump -que busca su reelección en noviembre- mantiene una línea dura contra la inmigración irregular y también busca limitar las llegadas legales al país.



Su gobierno decretó en 2018 una política de "tolerancia cero" contra la inmigración irregular que llevó a la separación de miles de niños de su padres migrantes y tuvo que ser suspendida tras una ola de indignación mundial.

