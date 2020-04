Superluna ilumina los cielos esta semana

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Una superluna, presumiblemente la más grande y brillante del año, iluminará las noches esta semana. No sólo estará la Luna más cerca de la Tierra de lo normal, sino que además será Luna llena.



Los científicos le llaman a este fenómeno cósmico una superluna. La Luna estará a 357,042 kilómetros (221,855 millas) de distancia en su mejor momento la noche del martes, lo que la hará verse más grande y brillante.



La NASA está exhortando a todo el mundo a levantar la mirada, ya sea en el exterior o a través de las ventanas.



El científico Noah Petro, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Maryland, destacó que lo importante es mantenerse seguros al observar la Luna en medio de la pandemia de coronavirus.



“Si no es seguro salir... no hay problema", dijo Petro. "Salgan el próximo mes o en el momento en que sea seguro nuevamente. Aprovechen la Luna llena como excusa para salir y empiecen a observar la Luna”.



“Usen esto como una oportunidad no para distanciarse físicamente, sino para conectar emocionalmente con algo que se encuentra físicamente lejos de nosotros”, agregó.



Durante los próximos meses habrá una serie de superlunas, por lo que si alguien se pierde este espectáculo lunar, podrá ver el siguiente el 7 de mayo.

