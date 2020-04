Un hijo informado erróneamente de muerte de su madre en Macedonia del Norte

SKOPJE, MECEDONIA.- Un residente de una pequeña ciudad del norte de Macedonia fue notificado por el hospital local de la muerte de su madre. Organizó su funeral, avisó al sacerdote y a la familia antes de enterarse de que estaba viva, informó el canal TV 24.



Blagojce Doncev explicó que había recibido una llamada del hospital general de Kocani, en la parte oriental del país, informándole de la muerte de su madre, de 58 años, que sufría graves problemas de salud, no relacionados con la pandemia del nuevo coronavirus.



Inmediatamente después, comenzó a organizar el funeral, llamando a una funeraria y haciendo imprimir las esquelas, que en las pequeñas ciudades de Macedonia del Norte son colgadas de las farolas en las calles. Sin embargo, cuando se presentó en el hospital para recoger los restos de su madre, la institución le informó que estaba viva.

"Cuando fuimos a reclamar el cuerpo, dijeron que no sabían dónde estaba. Luego nos dijeron que estaba viva. Es tan estresante, es increíble", declaró el miércoles en la TV 24.



En una declaración emitida el jueves, el hospital declaró que todavía no había determinado la causa del error y añadió que las autoridades habían iniciado una investigación.



"Si la investigación demuestra que ha habido irregularidades y abusos, el hospital sancionará a los responsables", afirma el texto.



La paciente, hospitalizada el lunes en estado grave, pudo ser reanimada y sigue recibiendo tratamiento en el hospital.



No se permitió al hijo visitar a su madre debido a las medidas restrictivas vigentes para luchar contra la Covid-19.

