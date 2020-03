Récord de decesos en Italia, el país espera con angustia que llegue el pico

ROMA, ITALIA.- Italia anunció este viernes un récord de cerca 1,000 muertos en 24 horas por el coronavirus, una cifra que ningún país había alcanzado hasta ahora, y que tiene a los italianos en la congoja, a la espera de que llegue el pico de decesos.



El número total de fallecimientos en Italia suma 9,134, con un aumento de 969 con respecto al jueves, incluido 50 que no habían sido contabilizados la víspera por un retardo en la entrega de datos.



Cinco semanas después de que el virus se detectara en Italia, los casos registrados en la península suman 86,500, más que en Estados Unidos o China, el país donde el virus arrancó en diciembre.

Las cifras de la Protección Civil indican que los contagios en cambio se están desacelerando, con un aumento del 7,4%, el más bajo desde que se desató la pandemia.



La región más afectada sigue siendo la norteña Lombardía, con más de la mitad de los decesos registrados en el país, 5,402 muertes sobre 37,298 casos de contagio.



Le sigue Emilia-Romaña con 1,267 muertes sobre 11,588 contagios.



"Esta es una pandemia sin precedentes que afecta también a los países más poderosos del mundo, los cuales están adoptando gradualmente las mismas medidas que Italia implementa desde hace un tiempo", reconoció Domenico Arcuri, comisario designado por el gobierno para hacer frente al coronavirus.

Paralelamente, el Instituto Superior de Salud (ISS) había advertido este viernes que el pico de la epidemia aún no se había alcanzado en la península y que podría ocurrir en los próximos días.



"Quiero ser claro. No hemos alcanzado el pico, no lo hemos superado. Hay señales de desaceleración del número de casos, por lo que creemos que estamos cerca, podría llegar en los próximos días", explicó Silvio Brusaferro en una rueda de prensa por internet.



El experto reconoció que "las medidas adoptadas", como el confinamiento de los italianos y el cese de actividades en sectores no esenciales, "han tenido su efecto".

Sin embargo, subrayó que el "aumento" del número de casos nuevos "se ha desacelerado, pero no ha disminuido".

No bajar la guardia



Las autoridades italianas junto con los expertos han advertido que el levantamiento de las estrictas medidas estrictas tendrá que realizarse con extrema precaución.



"Vamos a tener que adoptar medidas cuidadosas durante algunos meses para evitar que la curva epidémica aumente nuevamente", advirtió Brusaferro.



El cierre total de Italia entró en vigencia en todo el país el 9 de marzo, después de haber impuesto medidas en las regiones del norte, donde comenzó el brote.



El primer ministro, Giuseppe Conte, reconoció la semana pasada que las medidas tomadas como el cierre de escuelas, bares y restaurantes y la prohibición de desplazamientos, se prolongarán más allá de la fecha prevista del 3 de abril, sin especificar hasta cuándo.



Las autoridades de las regiones del norte de Italia advirtieron también que sus hospitales están por colapsar pese al enorme esfuerzo para atender a los enfermos más graves.



"Hemos alcanzado el punto de saturación para las terapias intensivas, a pesar de que duplicamos el número de camas", explicó el presidente de la región de Piamonte, Alberto Cirio.



"Si no baja el número de pacientes, corremos el riesgo de no poder atenderlos", dijo.

La súplica del papa



Cirio solicitó urgentemente ventiladores adicionales, claves para los enfermos más graves ya que el virus ataca sobre todo los pulmones.



Por su parte Arcuri explicó que helicópteros del ejército serán utilizados para acelerar la distribución de suministros médicos y sanitarios de emergencia.



El número de médicos que mueren a diario por el virus aumentó de nuevo este viernes, llegando a 51, con casi 6,500 trabajadores de la salud contagiados, según el colegio de Medicina.



Entre las últimas víctimas figura la doctora Annamaria Focarete, de 70 años.



"Perdió su notable espíritu de lucha, se debilitó rápidamente", contó a la agencia AdnKronos un colega entre lágrimas.



La negra jornada de Italia se concluyó con la súplica del papa Francisco desde la plaza de San Pedro completamente vacía, durante la cual elogió "a todos los que no ocupan los titulares y están dándose a los demás", dijo.



"Médicos, enfermeros y enfermeras, trabajadores de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo", agregó.