Así ha reducido el tráfico aéreo el coronavirius en el mundo

TEGUCIGALPA, HONDURA.- Debido al cierre de fronteras de varios países en el mundo, quienes evitan la entrada del coronavirus, el tráfico aéreo se ha reducido significativamente en el mundo.



Así lo demostró la página de rastreo de tráfico aéreo Flightradar, quien realizó un comparativo con imágenes para demostrar la caída de los vuelos en el mundo debido al Covid-19.

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 20,599 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, la mayoría de ellos en Europa, lo que ha provocado que la Unión Europea, por primera vez, cerrara en conjunto sus fronteras.



Eso ha provocado que los viajes aéres, maritimos y terrestres se paralicen y se somentan a la medida "nadie entra, nadie sale".



En europa, Flightradar hace una comparaciónde vuelos del 26 de febrero y el 25 de marzo de este años. "Espacio aéreo sobre el sudeste de Europa hoy a las 08:45 hora UTC. 26 de febrero vs 25 de marzo"





Airspace over southeastern parts of Europe today at 08:45 UTC time. February 26th vs March 25thhttps://t.co/WmZ6XtUYpX pic.twitter.com/UQ6gcEiBu8 — Flightradar24 (@flightradar24) March 25, 2020

With passenger flights in India and the UAE now suspended, the airspace looks very different than it did last month. 700 fewer flights in the image from today.https://t.co/ppkZdGL1Jw pic.twitter.com/vW9f3ZwwQy — Flightradar24 (@flightradar24) March 25, 2020

Yesterday, we tracked 95,227 flights, the lowest number of flights in a day since 25 December 2016. It's also the first time since then that we've tracked fewer than 100,000 flights in a day.



Daily tracking statistics: https://t.co/EqV2Vo80Kd pic.twitter.com/upTyideZuR — Flightradar24 (@flightradar24) March 24, 2020

La página de monitoreo también hizo la comparación del espacio aéreo En La India y Emiratos Árabes de este día con respecto al mes pasado. "Con los vuelos de pasajeros en la India y los Emiratos Árabes ahora suspendidos, el espacio aéreo se ve muy diferente al mes pasado. 700 vuelos menos en la imagen de hoy".En otra publicación,reveló que el lunes registró 95,227 vuelos, "el número más bajo de vuelos desde el 25 de diciembre de 2016"."Es también la primera vez desde entonces que registramos menos de 100,000 vuelos en un día", agregó.

