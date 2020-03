México investiga robos y saqueos, así como rumores en redes por la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Las autoridades de varios estados mexicanos están investigando una serie de robos y saqueos a grandes tiendas que pueden estar conectados a incitaciones que circulan en las redes sociales a medida que crecen los casos de coronavirus en el país.



El miércoles, la policía de la Ciudad de México informó de cuatro robos en diferentes partes de la capital durante la noche. En un comunicado, la policía dijo que se publicaron en las redes sociales muchos informes falsos de saqueos, lo que llevó a otros a emularlos.



Decenas de personas saquearon el lunes una tienda de comestibles en el Estado de México y varios hombres irrumpieron durante la noche en una tienda del estado sureño de Oaxaca, rompiendo algunos de sus ventanales. La policía dijo que redoblará la vigilancia durante la emergencia de salud.



Algunos de los mensajes instan a las personas a saquear tiendas, supermercados y grandes almacenes para llevarse alimentos y suministros necesarios relacionados con el brote de coronavirus. Proporcionan una lista de tiendas e incluso anuncian una hora para reunirse.

LEA: Chino muere de hantavirus y desata pánico en redes



Sin embargo, los robos no parecen estar impulsados realmente por la necesidad de bienes esenciales. Las autoridades informaron que varias personas se llevaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como ropa.



Aunque algunas autoridades están exhortando a las personas a quedarse en casa, el gobierno federal no hizo obligatoria la medida preventiva. Algunos gobiernos estatales y locales han impuesto toques de queda.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que tales actos no serán tolerados. "Se están enfrentando y van a seguir enfrentando", aseguró.



México tiene 405 casos confirmados del virus y cinco personas han muerto.



En la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera.

ADEMÁS: Activistas temen por salud de migrantes detenidos en EEUU