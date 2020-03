España: Hallan cadáveres en hogares de ancianos

MADRID, ESPAÑA.- Soldados españoles que desinfectaban hogares de ancianos encontraron horrorizados a algunos residentes viviendo en condiciones miserables entre los cadáveres infecciosos de personas que las autoridades sospechan murieron de coronavirus. Los fiscales han iniciado una pesquisa.



La ministra de Defensa Margarita Robles dijo que "el Ejército ha podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas". Añadió que el descubrimiento incluyó varios hogares de ancianos y varios cadáveres, pero no dio las ubicaciones exactas ni las cifras.



La noticia se produce al tiempo que España anunció aumentos sin precedentes tanto en el número de casos como en el número de muertes por coronavirus. El gobierno anunció 6,584 casos nuevos, con lo que el total asciende a 39,673. La cifra de fallecimientos también registró un ascenso récord, de 514, para ubicarse en 2,696.



Madrid tomó el control de una pista de patinaje en hielo luego que la morgue municipal quedó abrumada. Hasta la fecha 1,535 personas han muerto en Madrid, más de la mitad del total nacional. La región tiene más de 12,350 infecciones.



"Estamos en la semana dura. Es la semana en la que tenemos que trabajar para que la presión sobre el sistema asistencial no sea excesiva. Es un trabajo que tenemos que conseguir entre todos", dijo Fernando Simón, coordinador de emergencias del Ministerio de Salud.



Simón informó además que 5,400 profesionales de la salud han enfermado de Covid-19, que sigue diseminándose por el mundo desde que se detectó por primera vez en China en diciembre del año pasado.



Fuerzas de seguridad afuera del Palacio de Hielo en Madrid custodiaban las instalaciones mientras furgonetas funerales ingresaban al sitio a través de un estacionamiento subterráneo. Las autoridades municipales aceptaron la oferta del sitio luego que el servicio funerario de la ciudad dijese que no podía aceptar más cadáveres de coronavirus hasta reabastecerse con más equipo protector.



El gobierno madrileño dijo que los cadáveres serían acogidos en la pista de patinaje hasta poder ser llevados al crematorio o ser sepultados.



Madrid ha adaptado dos hoteles como hospitales para ayudar con el enorme flujo de pacientes y planeaba tomar otros cinco. La asociación hotelera madrileña ha ofrecido 40 hoteles para ayudar a los trabajadores de salud. Madrid además instaló un hospital de campaña en el complejo Ifema de ferias comerciales.



Domusvi, la empresa privada contratada por el gobierno regional de Madrid para regentar el asilo de ancianos Usera, confirmó que dos residentes murieron durante el fin de semana. Una vocera de la empresa, que se negó a identificarse, dijo que las empresas fúnebres se habían demorado en ir a recoger los cuerpos.



Si bien la mayoría de los enfermos de Covid-19 sufren síntomas leves o moderados, tales como tos y fiebre, en los adultos mayores y las personas con problemas de salud preexistentes pueden llegar a ser mucho más graves e incluso provocar la muerte.

El gobierno español anunció la semana pasada que tomaría el control de las instalaciones para ancianos de empresas privadas y asignaría 300 millones de euros (323 millones de dólares) para contratar personal adicional.