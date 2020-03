OMS: No hay evidencia de que ibuprofeno empeore Covid-19 

LONDRES, INGLATERRA.- La Organización Mundial de la Salud y otras agencias dicen que no hay evidencia que respalde la afirmación de que el ibuprofeno podría empeorar los síntomas de Covid-19.



La OMS dijo esta semana que realizó una revisión rápida y no encontró ninguna investigación publicada o datos sobre el tema. También verificó con médicos que tratan a pacientes con coronavirus.



La agencia de salud de la ONU dijo que "no estaba al tanto de informes de efecto negativo alguno del ibuprofeno, más allá de los efectos secundarios habituales conocidos". Agregó que no estaba haciendo la recomendación de usar ibuprofeno para el tratamiento de la fiebre en personas con Covid-19.

El jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos también declaró que no tenía conocimiento de ninguna evidencia de que tomar un medicamento antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno pudiera ser perjudicial para las personas infectadas con el nuevo coronavirus.



Las agencias hicieron su pronunciamiento en respuesta a un tuit el fin de semana pasado del ministro de salud de Francia, quien dijo que las personas que piensan que tienen Covid-19 no deberían tomar ibuprofeno. Olivier Veran sugirió que las personas con fiebre tomaran paracetamol, también conocido como acetaminofeno.



Veran dijo que los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y la cortisona podrían empeorar una infección por coronavirus y que los pacientes deberían consultar a su médico si ya estaban tomando el medicamento.



La advertencia pronto ganó fuerza en las redes sociales, pero fue cuestionada rápidamente por las principales agencias y reguladores de salud. El posible vínculo entre los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y Covid-19 se planteó en una carta publicada a principios de este mes en la revista Lancet, donde los médicos teorizaron que esos medicamentos podrían facilitar que el coronavirus infecte las células.



La Agencia Europea de Medicamentos dijo que estaba monitoreando la situación de cerca. La agencia dijo que cuando se trata la fiebre o el dolor del Covid-19, se deben considerar todas las opciones de tratamiento disponibles, incluido el paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno.

Observó que la mayoría de los países europeos recomiendan el paracetamol (acetaminofeno) como primera opción de tratamiento para la fiebre o el dolor.



En una carta publicada en línea en la revista Science, Garret A. FitzGerald, de Kings Health Partners, en Londres, y otros calificaron el tuit del ministro de salud francés como un consejo "equivocado". Escribieron que las personas que toman medicamentos como el ibuprofeno por otras razones "no deberían dejar de hacerlo por temor a aumentar su riesgo de Covid-19".



El viernes, el doctor Jerome Salomon, jefe de la agencia de salud pública de Francia, dijo que la advertencia sobre el ibuprofeno se refería a la automedicación, y que las personas deben buscar el consejo de su médico antes de tomar medicamentos si se sospecha de coronavirus.



La mayoría de las personas que se infectan con el coronavirus sólo experimentan síntomas leves como fiebre, tos seca y fatiga, y se recuperan. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.