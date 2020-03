EEUU y México analizan plan para cerrar frontera a viajes "no esenciales"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos y México están trabajando en un plan para cerrar su frontera a viajes no esenciales debido a la pandemia de coronavirus, dijo el Departamento de Estado.



Esta medida se produce cuando se espera que otras similares entren en vigor a lo largo de la frontera norte con Canadá para el sábado.



El secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, conversaron sobre "la coordinación de un plan para restringir los viajes no esenciales a través de la frontera compartida en respuesta a la pandemia de COVID-19", dijo la portavoz del Departamento de Estado Morgan Ortagus el jueves.



"Los dos líderes discutieron acerca de la importancia de crear una estrategia uniforme a nivel norteamericano para reducir los riesgos de salud pública para nuestras comunidades y abordar de manera más eficaz los desafíos en aumento de manera conjunta".



Pompeo tuiteó que había estado trabajando estrechamente con Ebrard "en las restricciones de viaje que protejan a los ciudadanos de una mayor transmisión de COVID19".



"Juntos, podemos reducir los riesgos para la salud pública y priorizar el comercio transfronterizo esencial", agregó.



Por su lado, Ebrard dijo que le pidió a Pompeo "que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo".



"Encontré buena disposición", señaló en Twitter, e informó que el este viernes revelará "más detalles" del cierre.



Estados Unidos prohibió la llegada de visitantes de la mayoría de los países de Europa, China y otras partes del mundo al aumentar su número de casos de coronavirus, que superan los 14.000.