En pie elecciones primarias en EE UU del martes pese a coronavirus

OHIO, ESTADOS UNIDOS.- Las cuatro elecciones primarias presidenciales programadas para el martes en Estados Unidos se realizarán según lo programado, luego de que un juez en Ohio rechazó una petición para aplazar la votación debido a las afectaciones causadas por la pandemia de coronavirus.



El gobernador y el secretario de Estado de Ohio habían apoyado la demanda entablada por votantes que querían que las primarias se aplazaran hasta el 2 de junio, con la esperanza de que la epidemia estuviera controlada para entonces.



El juez Richard Frye falló el lunes contra la moción porque no quería reescribir la ley, reportó The Columbus Disptach. El fallo es apelable.



Además de Ohio, los estados de Arizona, Florida e Illinois procederán con las primarias del martes. Funcionarios de los estados han dicho que están haciendo preparativos para garantizar la seguridad de los votantes, aun cuando existe preocupación de que no haya suficientes trabajadores electorales en algunos distritos y de que algunos votantes se confundan debido a que algunas casillas de votación que se instalación en asilos de ancianos han sido cambiadas de lugar.