Luis Almagro se hará la prueba del coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luis Almagro, secretario general de la OEA, detalló este jueves que se realizará la prueba del coronavirus tras estar expuesto a una persona contagiada. Sin embargo, aclaró que no experimenta síntomas.



“En razón de haber estado expuesto a persona que ha dado positivo de COVID-19 me haré test correspondiente aun cuando no experimento síntomas al respecto”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

Su anuncio ocurre ocho días antes de las elecciones en este organismo donde Almagro buscar ser reelecto, con el apoyo del gobierno uruguayo.

El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó con él para expresarle la confianza y el canciller Ernesto Talvi escribió un tuit para ratificarlo.