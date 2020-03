Coronavirus: Supermercados aseguran que están completamente abastecidos

MADRID, ESPAÑA.- Luego de que se encendieran las alarmas por el aumento de contagios y muertes provocadas por el coronavirus, miles de personas entraron en pánico y se volcaron a los supermercados para comprar víveres.



Varias imágenes, especialmente de Madrid España, se veía que los estantes de los negocios habían sido vaciados por los compradores que se preparan por la epidemia.



"Es una locura", el local "está desabastecido", admitió Clara Badena, empleada en un supermercado en el norte de Madrid, donde se podían observar estantes de conservas o papel higiénico medio vacíos.

Debido a las olas de personas que han llegado a los supermercados, varios productos han presentado una significativa alza en ventas con respecto al año anterior, para el caso las legumbres (+47 %), arroz (+45 %) y pastas (31 %), a lo que se sumó la compra de termómetros (+222 %) y productos desinfectantes con alcohol etílico y asépticos (+178 % en ambos casos).



No obstante, la asociación que representa a la gran distribución (ANGED) aseguró que el abastecimiento de las tiendas está "garantizado", por lo que instó a no realizar "un acaparamiento desproporcionado de alimentos y productos".



El gobierno español prevé una nueva reunión el jueves para analizar la situación y tomar medidas adicionales de ser necesario. Pedro Sánchez se reunirá ese día con los sindicatos y las organizaciones patronales para discutir un "plan de choque" económico del que no se han adelantado detalles.

