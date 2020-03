Incendio consume depósito de equipos para elecciones de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Un incendió se desató este sábado en un depósito del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas en donde se guardan equipos utilizados en las elecciones de Venezuela, dijo la presidenta del ente, Tibisay Lucena.



Las llamas afectaron un galpón "en el que tenemos la infraestructura electoral del país", informó a la televisión estatal.



Añadió que aún no se ha podido determinar la magnitud de los daños pues el fuego aún no estaba totalmente extinguido.



Lucena expresó su determinación "de garantizar los procesos electorales correspondientes y previstos para este año".



En una fecha aun no determinada los venezolanos realizarán elecciones legislativas para renovar la unicameral Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.



"Quienes quieran sabotear el sistema electoral venezolano van a chocar (...) con la determinación democrática inquebrantable del poder electoral", afirmó.



Según medios locales, en ese depósito que seguía ardiendo entrada la noche se almacenaban los equipos necesarios para programar las urnas electrónicas que se utilizan en todas las elecciones venezolanas.



Actualmente los partidos políticos están discutiendo la renovación del CNE que preside Lucena y que la oposición considera proclive al gobierno de presidente Nicolás Maduro.