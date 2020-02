Abren primarias demócratas en Carolina del Sur 

COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS.- Abrieron los comicios el sábado en Carolina del Sur, donde los demócratas votan por sus precandidatos presidenciales.



La votación continuará hasta las 7 de la tarde. Hay una docena de candidatos, aunque después de la confección de las boletas algunos precandidatos abandonaron la contienda.



El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que confía en su victoria en un estado donde tiene relaciones influyentes y encabeza las encuestas más recientes. Sería la primera victoria de Biden en unas primarias tras cuatro intentos de llegar a la Casa Blanca.

Biden dijo que "cuanto mayor sea la victoria, mayor será el salto" en las encuestas. Pero al visitar uno de los comicios en Greenville, Carolina del Sur, dijo que no necesita ganar por un gran margen para alcanzar eventualmente a Sanders, que lidera en número de delegados.



"No creo que se acabe ni siquiera después del Súper Martes", el martes próximo, cuando se vota en 15 jurisdicciones. "Creo que se resolverá en los estados donde estoy seguro de que tengo ventaja".



La falta de empadronamiento por partido en Carolina del Sur significa que los republicanos, que no realizan primarias aquí, son libres de votar en la elección interna demócrata.



La noche del viernes, el presidente Donald Trump realizó un acto en North Charleston en el que preguntó a sus seguidores cuál sería el mejor oponente demócrata para él en las elecciones de noviembre: Biden o el senador Bernie Sanders.



Sanders encabeza las primarias luego de los cuatro primeros estados, pero muchos lo consideran una opción riesgosa porque se presenta como socialdemócrata. Biden es un moderado que ganó elogios como vicepresidente de Barack Obama, pero no despierta tanto entusiasmo como Sanders.

En el acto, una gran parte de la multitud coreó el nombre de Sanders y abucheó a Biden, y Trump coincidió: "Creo que es más fácil ganarle a Bernie".



Algunos dirigentes republicanos han alentado a sus votantes a participar en la primaria demócrata y votar por Sanders.