Detienen a Jessica Johanna Oseguera, hija de "El Mencho", en EE UU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La hija de un narcotraficante mexicano prófugo fue detenida en Estados Unidos al visitar Washington para asistir al juicio de su hermano.



Jessica Johanna Oseguera fue arrestada el miércoles en el tribunal federal del Distrito de Columbia, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con la cuestión que habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizada para declarar.



Después de la detención le presentaron un acta de acusación confidencial del 13 de febrero.



Jessica Oseguera está acusada de hacer negocios con cinco entidades comerciales que la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro declaró prohibidas por “proporcionar material de apoyo a las actividades internacionales de narcotráfico” del cártel, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia.

Vea aquí: La DEA revela quién es el nuevo "Chapo" Guzmán y dónde se esconde



Su hermano, Rubén Oseguera, de 30 años, se ha declarado inocente de varios cargos relacionados con asociación delictuosa para distribuir narcóticos. De ser declarado culpable, enfrenta por lo menos 15 años en prisión. Su juicio comienza el viernes.



Su padre, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, es el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización de narcotráfico de gran tamaño y muy violenta. Sigue prófugo, y el gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que conlleve a su arresto.



Jessica Oseguera, que tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, sigue bajo custodia en Estados Unidos y el martes 2 de marzo se presentará a una audiencia de detención.