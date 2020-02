Mujer que delató a sospechosos del crimen de Fátima teme por su vida

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Irma Reyes teme por su vida luego de haber entregado a las autoridades a su sobrino, Mario Alberto Reyes Nájera y su esposa, considerados principales sospechosos del asesinato de Fátima. La mujer detalló que lo que más le preocupa son las represalias en su contra.



Reyes detalló en exclusiva al programa Despierta América que no se siente tranquila, tomando en cuenta que vive solo acompañada de una amiga.

"Tengo miedo de las represalias porque ya me he enterado por mis hermanos que mi sobrino tenía mala fama en su colonia o barrio. Tengo miedo de la represalia, no me arrepiento y lo haría otra vez. Se lo dejo a las manos de Dios si me pasa algo, pero sí pediría que se me dé (seguridad)”, dijo Irma Reyes.



La mujer recibió a su sobrino en su casa junto a Gladys Giovana Cruz Hernández (su esposa) y tres niños. Pero cuando se enteró, a través de la televisón, que su pariente y esposa estaban siendo buscados por la Policía por el asesinato de la menor los confrontó y no dudó en llamar a las autoridades para entregarlos.

“Imagínese si fueron capaz de hacer con una niña, tanta atrocidad, imagínese el sentimiento que me van a tener por haber hecho esta situación (haberlos puesto ante las autoridades), porque sé que vienen cosas muy fuertes (para los presuntos asesinos). Vuelvo a decir, no me arrepiento, pero como ser humano y mujer tengo miedo, me preocupa”, enfatizó desde su casa en el municipio Isidro Fabela del Estado de México.

El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida y desnudo dentro de una bolsa. El asesino habría abusado de la niña en presencia de su esposa y en vista que la pequeña "lloraba mucho", decidió matarla.

