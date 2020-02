Policía venezolana realiza redada en casa de tío de Guaidó

CARACAS, VENEZUELA.-El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, denunció que la policía militar realizó una redada en la casa de su tío el jueves por la mañana, una semana después de que su pariente fuera arrestado a su regreso con Guaidó a Venezuela.



En Twitter, Guaidó consideró la revisión del hogar de Juan José Márquez como otro acto más de persecución de parte de una “dictadura cobarde” que no desalentará al movimiento de oposición.



Un periodista de The Associated Press pudo observar a un vehículo de la policía estacionado frente al edificio de apartamentos en Caracas donde Márquez vive. Un oficial con el rostro oculto con una máscara negra condujo el vehículo posteriormente.



Márquez viajó a Venezuela con Guaidó, quien había concluido una gira internacional en la que buscó apoyo para su campaña de oposición para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.



Márquez fue arrestado rápidamente y acusado de transportar explosivos, acusación que Guaidó ha catalogado como absurda.