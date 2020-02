Triste San Valentín para Parkland a dos años de masacre de 17 personas

PARKLAND, ESTADOS UNIDOS.- Para Parkland, en el sur de Florida, el día de San Valentín trae consigo muy tristes recuerdos. Este viernes, la ciudad rinde tributo a los 17 estudiantes y empleados que murieron hace dos años en una de las peores masacres de la historia reciente de Estados Unidos.



A las 10:17 de la mañana, varios distritos escolares del país observaron un minuto de silencio en honor a los 17 fallecidos en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, 80 Km al norte de Miami, el 14 de febrero de 2018.

Autoridades de la ciudad y organizaciones no gubernamentales también celebran varios eventos de tributo y curación emocional para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, particularmente en el parque Pine Trails, cercano a la escuela y lugar de encuentro de los dolientes.



Entre otras cosas, está previsto el despliegue de perros entrenados para ofrecer consuelo, terapeutas artísticos y musicales y una ceremonia conmemorativa dirigida por varios líderes espirituales al caer la tarde.



"Hace dos años, aproximadamente a las 7 de la mañana, envié a mis dos hijos a la escuela", escribió en Twitter Fred Guttenberg, el padre de una de las víctimas. "Estaba tan ocupado apresurándolos para que no llegaran tarde que mis últimas palabras no fueron 'te quiero'. Jesse volvió a casa ese día. Jaime no".

Guttenberg, quien luego de la masacre se convirtió en un activista contra la venta y porte de armas, ocupó los titulares de la prensa nacional los últimos días porque interpeló al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión.



El 5 de febrero, mientras Trump hablaba sobre la importancia de defender el derecho constitucional de portar armas, Guttenberg, quien estaba en el público, le gritó reclamando algo vinculado a su hija y fue luego expulsado del lugar.



La masacre de Parkland activó un movimiento nacional contra la violencia armada en Estados Unidos, donde solamente el año pasado se registraron 417 tiroteos distintos, según la organización Gun Violence Archive (GVA).



El mes pasado se estrenó en el festival de Sundance el documental "Us Kids" sobre los estudiantes de Parkland, quienes catapultaron el movimiento liderados por Emma González, ahora de 20 años y con su característico cabello al ras.