EEUU: Juez rechaza cancelar deportación de niño guatemalteco

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-Un juez federal rechazó el lunes una moción de emergencia para que ordene que un niño guatemalteco de 5 años que se encuentra en un centro de detención no sea deportado antes de que lo evalúe un neurólogo pediátrico, según activistas.



Los abogados de la familia del menor planean apelar el fallo del juez Stephen V. Wilson durante una audiencia a realizarse en la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito de California.



La tía del niño y activistas aseguran que el menor sufre de severas jaquecas, se queja de los sonidos que tienen niveles normales de volumen y padece otros síntomas tras caerse de un carrito de supermercado en diciembre pasado. Poco después de sufrir la caída, un hospital le diagnosticó fractura de cráneo y hemorragia alrededor del cerebro.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha defendido los cuidados que le ha brindado al menor, que fue detenido por agentes del ICE en enero pasado junto con su madre, su padre y su hermano de 1 año y se quedaron en su centro de detención familiar en Dilley, Texas.



Después de varias revisiones médicas en Dilley, la agencia indicó que trasladó al menor la semana pasada a un hospital de San Antonio después de que surgieran preocupaciones por la persistencia de los síntomas. El hospital indicó que una resonancia magnética arrojó resultados normales y no había indicios de que aún sufriera la hemorragia en el interior del cráneo. No fue llevado con un neurólogo pediátrico.



Debido a que un juez migratorio ordenó la deportación de su madre, ella y sus dos hijos podrían ser trasladados a Guatemala vía aérea esta semana a menos que una corte intervenga. El padre de los niños fue llevado a otro centro migratorio en California.



El ICE declinó comentar el lunes, y el Departamento de Justicia no respondió un mensaje para solicitarle comentarios.



Amy Maldonado, abogada migratoria que trabaja con la familia, dijo que espera que el tribunal del 9no Circuito evite la repatriación del niño. Los abogados de la familia también solicitaron a la corte que impida que el ICE la intente deportar de inmediato.