La BBC anuncia la supresión de 450 puestos de trabajo en su redacción

LONDRES,INGLATERRA.- La radiotelevisión pública británica BBC anunció el miércoles que suprimirá 450 puestos de trabajo en su redacción, en el marco de una "modernización" que busca adaptarse a los nuevos hábitos del público, antes de unas negociaciones que se anuncian complicadas sobre su financiación.



"Necesitamos remodelar BBC News para la próxima década con el fin de ahorrar importantes sumas de dinero", dijo el director de la información Fran Unsworth en un comunicado, estimando en 450 las pérdidas de puestos de trabajo asociadas a estos cambios.



El grupo pretende eliminar la duplicidad entre sus diferentes medios e invertir más en el sector digital, con una nueva versión de su aplicación BBC News.



Según el proyecto de remodelación, habrá más periodistas basados fuera de Londres.



"La BBC tiene que adaptarse a la forma cambiante en que el público nos utiliza. Tenemos que adaptarnos y asegurarnos de seguir siendo la organización mediática más fidedigna del mundo, pero sobre todo, tenemos que ser relevantes para las personas a las que no estamos llegando actualmente", afirmó Unsworth.



La radiotelevisión asegura tener que ahorrar 80 millones de libras para el año 2022: la mitad ya se ha conseguido y lo que falta se conseguirá gracias a las medidas anunciadas el miércoles.



En particular, debe compensar la supresión del impuesto audiovisual para las personas mayores de 75 años a partir de junio.



Esta tasa de 154,50 libras esterlinas o 178 euros, que deben pagar por ley los telespectadores, es su principal fuente de ingresos.



Molesto por cómo la BBC cubrió las elecciones legislativas de diciembre, el primer ministro Boris Johnson pidió una reducción del canon y una disminución de las multas para quienes no lo paguen, poniendo en tela de juicio la financiación del grupo, que emplea en un total a casi 22.000 personas.



El director general de la BBC, Tony Hall, anunció su dimisión el 20 de enero en "interés de la organización".



La BBC debe ver su estatuto revisado a mediados de 2022 y Hall cree que su sucesor debe estar operativo antes de esa fecha.



Nada más reelegido en el cargo en diciembre, Johnson, que ahora tiene una aplastante mayoría parlamentaria, pidió al secretario del Tesoro, Rishi Sunak, que revise su financiación, que podría verse amenazada durante la renegociación de 2022.



La empresa tiene otros frentes abiertos: se ve obligada a seducir a nuevas audiencias antes la competencia de plataformas digitales como Netflix y se prepara para las consecuencias de una sorprendente decisión judicial sobre la igualdad de remuneración que podría acabar costándole millones de libras.