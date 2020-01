"Sólo hazlo, cariño": Mujer que instó a su novio a suicidarse sale de prisión  

BOSTON, EEUU.- Michelle Carter, la mujer condenada por homicidio involuntario por exhortar a su novio con tendencias suicidas a quitarse la vida por medio de mensajes de texto, entre ellos uno que decía "sólo hazlo, cariño", salió de prisión luego de que su sentencia fuera reducida más de tres meses por buena conducta.



Carter, de 23 años, abandonó el jueves la cárcel del condado Bristol en Dartmouth, Massachusetts, vistiendo las mismas prendas que usó en febrero del año pasado cuando inició una sentencia de 15 de meses de prisión.



La mujer, oriunda de Plainville, no habló con los medios mientras dos policías la ayudaban cargando tres bolsas con sus pertenencias y la escoltaban a un auto. Ahora ella deberá cumplir cinco años de libertad supervisada.



Los abogados de Carter señalaron que la familia no planea hablar públicamente sobre la liberación de la joven. Sin embargo, la familia del novio fallecido, Conrad Roy III, ha criticado abiertamente el hecho.



"El jefe de policía debería cumplir el resto de la sentencia por ella", dijo el abuelo de Roy, Conrad Roy, al diario The Boston Herald esta semana, en referencia al jefe policial del condado Bristol, Thomas Hodgson, que supervisa la cárcel. "¿Él la dejó salir porque es una buena chica? Ella no es una buena chica".



Hodgson dijo el jueves que comprendía que la liberación de Carter podría ser dolorosa para la familia de Roy y otras personas, pero detalló que Carter ha tenido un comportamiento modelo, pues nunca se metió en problemas y además participó en programas penitenciarios, lo que le permitió a reducir el tiempo de su sentencia.



La liberación de Carter sucede después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negó la semana pasada a atender la apelación de sus abogados a la condena de homicidio involuntario por la muerte de Roy, ocurrida en 2014.



También se da luego que le fuera negada la libertad condicional en septiembre. Los miembros del comité de libertad condicional del estado dijeron en su fallo que ellos "seguían preocupados" de que Carter no solamente exhortó a Roy a suicidarse, sino que evitó de manera activa que otros intervinieran.



El caso de Carter atrajo la atención a nivel nacional, incluyendo un programa especial de la cadena HBO, al plantear polémicos cuestionamientos legales en torno a la libertad de expresión y al ofrecer un perturbador vistazo a las relaciones entre adolescentes y a la depresión. También generó propuesta de ley en Massachusetts para considerar un delito la coerción al suicidio.



En mensajes de texto enviados días antes de la muerte de Roy, Carter lo alentó a seguir adelante con su plan de suicidarse y lo reprendió cuando él no lo hizo.



"Este es el momento correcto y estás listo... sólo hazlo, cariño", escribió Carter, quien tenía 17 años en ese entonces, en un texto que envió a Roy el día en que el adolescente de 18 años se quitó la vida.



Un juez determinó que Carter causó la muerte de Roy cuando le ordenó en una llamada telefónica a regresar a la cabina de su camioneta estacionada, que él había manipulado para que se llenara con monóxido de carbono. La llamada no fue grabada, pero el juez se basó en un mensaje de texto que Carter envió a un amigo en el que confesó que ella le había dicho a Roy que "se metiera de nuevo" cuando él se estaba arrepintiendo.