Coronavirus: Aeropuertos en el mundo toman medidas por brote en China  

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- Aeropuertos en todo el mundo han comenzado a tomar precauciones para lidiar con el anticipado influjo de turistas chinos para los feriados del Nuevo Año Lunar, en momentos en que un brote de coronavirus en China ha forzado a las autoridades a tomar medidas drásticas para prevenir la diseminación.



El Aeropuerto Internacional de Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos y el más transitado por vuelos internacionales del mundo, anunció el jueves que, en línea con las directrices del gobierno, todos los pasajeros que arriben en vuelos directos desde China recibirán exámenes termales a la entrada y se les entregarán folletos informativos.



Los exámenes serán conducidos en áreas seguras y cerradas por equipos de la Autoridad de Salud de Dubái y el Centro Médico de Aeropuertos, dijo el aeropuerto de Dubái en una declaración provista a The Associated Press.



La autoridad del aeropuerto no dijo si esperaba una baja en el número de pasajeros procedentes de China para el feriado, que comienza el viernes, luego de la decisión china de aislar Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, en la que apareció inicialmente el nuevo coronavirus el mes pasado. Se espera que turistas chinos hagan unos 3.000 millones de viajes en el período de 40 días.

VEA: 'Demasiado pronto' para declarar emergencia internacional por virus chino (OMS)











China cerró estaciones de trenes, aeropuertos, metros, ferris y autobuses de larga distancia en la ciudad y las autoridades locales han demandado que todos los residentes lleven mascarillas en lugares públicos.



Al amanecer del jueves, funcionarios de la Cruz Roja italiana estaban en el aeropuerto Fiumicino, en Roma, para recibir el último vuelo procedente de Wuhan antes del cierre del aeropuerto de esa ciudad.



Los 202 pasajeros fueron llevados a un área estéril especial para que trabajadores de salud con trajes sanitarios, máscaras y gafas de protección les tomaran la temperatura corporal, pero no se detectó a ningún enfermo, dijo el doctor Michele Bonizzi.



Antes de la suspensión de los vuelos desde Wuhan, los pasajeros que arribaron a Estados Unidos desde esa ciudad fueron dirigidos a los aeropuertos Kennedy, en New York; LAX en Los Ángeles, San Francisco International, O'Hare en Chicago y Hartsfield-Jackson en Atlanta, donde se prepararon instalaciones para exámenes.



Las autoridades británicas dijeron que los pasajeros que arribaban de China al aeropuerto Heathrow, en Londres, el más transitado de Europa y a otras terminales no estaban siendo examinados, pero que estaban recibiendo folletos con información sobre qué hacer si se sentían enfermos.



Hasta ahora, la mayoría de los 571 casos del nuevo coronavirus han sido en Wuhan y un total de 18 personas han fallecido.

VEA: China informa de primera muerte fuera del foco del coronavirus