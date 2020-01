Tiroteo en el centro de Seattle deja un muerto y 7 heridos

SEATTLE, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre armado abrió fuego el miércoles en el centro de Seattle, matando a una persona y dejando heridas a otras siete, informó la policía.



Las autoridades comenzaron a recibir reportes alrededor de las 5 p.m. sobre varias víctimas con heridas de bala, dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Seattle Harold Scoggins. Una persona fue encontrada sin vida en una zona sumamente transitada del centro de la ciudad, y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, añadió.



El Seattle Times reportó la noche del miércoles que la policía informó que siete personas eran atendidas por heridas de bala en un hospital de la ciudad.

Susan Gregg, portavoz del Harborview Medical Center, dijo que una mujer se encontraba en estado crítico, un hombre estaba en condición grave y otros cinco hombres presentaban un estado satisfactorio.



La jefa de policía Carmen Best dijo que creen que el único sospechoso escapó y que las autoridades ya iniciaron la búsqueda. Varias unidades de la policía, incluyendo departamentos de homicidios y antipandillas, están en el lugar, comentó Best.



Tyler Parsons trabajaba como cajero del Victrola Coffee Shop al momento del tiroteo, reportó el Seattle Times. No escuchó ningún disparo — el volumen de la música es elevado dentro de la cafetería, dijo Parsons — pero los clientes comenzaron a tenderse sobre el piso.



Las personas comenzaron a correr detrás del mostrador para resguardarse. Llevó a cinco o seis clientes a una zona de almacenamiento, junto con uno de sus compañeros de trabajo.



Aguardó algunos minutos antes de volver a salir. Parsons entró al vestíbulo y vio a dos víctimas: una en el exterior, tendida frente al edificio, notablemente herida, pero con vida. La segunda estaba dentro del vestíbulo, recargada contra un escritorio de seguridad con un aparente impacto de bala en la pierna. Murmulló, “creo que me dieron, creo que me dieron”, relató Parsons.



Samantha Cook, de 40 años de edad y originaria de Edmonds, dijo que estaba recargando su tarjeta de tránsito en la estación Westlake al momento en que se desató el tiroteo.



“Estaba en el primer juego de escaleras”, contó. “Comenzaron a sonar muchos disparos, tal vez 10 u 11. Todo muy rápido”.



Se trata del tercer tiroteo en el centro de Seattle en los últimos dos días. La policía encontró a un hombre herido de bala en las escaleras de un centro comercial la tarde del miércoles. La víctima murió poco después en un hospital. Horas antes el miércoles, la policía baleó a otra persona en una zona del centro de la ciudad.

