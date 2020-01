Exministro Luis Arce será candidato a la presidencia de Bolivia, anuncia Evo Morales

Buenos Aires: el ex presidente boliviano (2006-2019) Evo Morales (C) hace gestos durante el lanzamiento del boleto presidencial para el partido Movimiento por el Socialismo (MAS) para las próximas elecciones bolivianas, en Buenos Aires el 19 de enero de 2020. El MAS El boleto presidencial para las elecciones generales del 3 de mayo está compuesto por el ex Ministro de Economía (2006-2019) Luis Arce y el ex Ministro de Relaciones Exteriores (2006-2017) David Choquehuanca para presidente y vicepresidente, respectivamente. / AFP / ALEJANDRO PAGNI