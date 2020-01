Aerolínea de Hong Kong fuerza a mujer a realizar una prueba de embarazo

HONG KONG,- Una aerolínea de Hong Kong obligó a una mujer japonesa a hacerse una prueba de embarazo antes de permitirle tomar un vuelo a una isla del Pacífico, conocida porque muchas madres viajan allí para que sus hijos tengan nacionalidad estadounidense.



En noviembre, Midori Nishida, de 25 años, fue escoltada a un baño público en el aeropuerto de Hong Kong y se le pidió que orinara para realizar una prueba de embarazo.



Cuando comprobaron que no estaba embarazada, le dieron permiso para subirse a un vuelo de la compañía Hong Kong Express rumbo al territorio estadounidense de Saipán.



Nichida había declarado en un cuestionario que no estaba embarazada pero el personal de la línea aérea le pidió que se sometiera a una evaluación "apta para volar" diseñada para mujeres con un tamaño corporal o una forma similar al de una mujer embarazada.



El resultado de la prueba dio negativo. "Fue muy humillante y frustrante", dijo Nishida al Wall Street Journal, que creció en Saipán. Su familia vivió en la isla durante más de 20 años.



La aerolínea pidió disculpas a Nishida y dijo a la AFP que la práctica se había interrumpido.



"Hemos suspendido inmediatamente la práctica mientras la revisamos. Nos gustaría disculparnos por la angustia causada", dijo la aerolínea en un comunicado.



Hong Kong Express explicó que había tomado "medidas en vuelos a Saipán a partir de febrero de 2019 para ayudar a garantizar que las leyes de inmigración estadounidenses no fueran socavadas", en respuesta a las preocupaciones de las autoridades de la isla.



"Reconocemos las importantes preocupaciones que esta práctica ha causado", dijo.



Saipán es un destino popular para las mujeres que desean dar a luz en suelo estadounidense para garantizar la ciudadanía estadounidense a sus hijos.