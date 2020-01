Enfrentamiento armado en el norte de México deja 11 muertos

CIUDAD VICTORIA, MÉXICO.- Un enfrentamiento entre militares y personas armadas dejó once civiles fallecidos este jueves en el estado mexicano de Tamaulipas (noreste), informaron autoridades locales.



"El personal militar en protección de su integridad física respondió la agresión con los resultados siguientes: once civiles fallecidos presuntos agresores, once armas largas tipo AK-47 y un artefacto explosivo", dijo el gobierno local en un comunicado.



El gobierno añadió que el enfrentamiento ocurrió por la tarde cuando los militares patrullaban el poblado de Miguel Alemán, en la frontera con Estados Unidos.

Tamaulipas, una de las principales rutas para el tráfico de drogas a Estados Unidos, es uno de los estados mexicanos más afectados por la violencia derivada del narcotráfico.



El martes, cuatro militares murieron ahogados luego de que el vehículo en el que viajaban volcara en un canal mientras perseguían a civiles armados que los habían atacado. Los soldados fueron despedidos con honores este jueves.



El 6 de enero, un niño murió y otras tres personas resultaron heridas cuando presuntos delincuentes atacaron a una familia mexicano-estadounidense en una carretera del mismo estado.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, en México suman cerca de 275,000 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos de estos casos estarían ligados al crimen organizado.

