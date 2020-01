Hombre confiesa haber matado a su familia en el corazón de Disney World en Florida

MIAMI, FLORIDA.- Un hombre confesó haber matado a su esposa, sus tres hijos y el perro de la familia en Celebration, una pequeña comunidad desarrollada por Disney World al lado de los parques temáticos de Florida, informó la policía el miércoles.



Anthony Todt, un fisioterapeuta de 44 años, confesó haber matado a su esposa Megan, de 42 años, y sus hijos Alek, Tyler y Zoe (de 13, 11 y 4 años, respectivamente).



"No consigo entender qué puede llevar a alguien a cometer actos tan malvados y horrendos", dijo el comisario del condado de Osceola, Russ Gibson, en conferencia de prensa.



Todt, quien está cooperando con la investigación, enfrenta cuatro cargos de homicidio en primer grado y uno por crueldad hacia los animales por haber matado también al perro Breezy.



Esposado, vistiendo un mameluco blanco y rodeado de periodistas, Todt fue conducido a un coche que lo llevaría a una prisión del condado. Se desconoce el motivo de los homicidios.



Según reportó el diario local Orlando Sentinel, registros públicos muestran que enfrentaba serios problemas financieros en tres estados del país y que era objeto de investigaciones federales de fraude.



El lunes, la policía encontró los cadáveres en la casa de los Todt, pero no identificó a la familia hasta este miércoles.



Los Todt estaban desaparecidos al menos desde el 6 de enero y amigos y familiares habían abierto un grupo de Facebook para buscarlos y compartir información. Eso fue lo que llevó a la policía a investigar su paradero.



Celebration, al sur de Orlando y próximo a los parques temáticos, es una comunidad experimental desarrollada en los años 1990 por la compañía Disney World, que ya no es dueña de las propiedades.



La comunidad es rica en leyendas urbanas, como que Disney World contrató a gente para que paseara perros para que pareciera más hogareña y que sus cerca de 8.0000 habitantes tienen pases anuales gratis a los parques temáticos (falso).