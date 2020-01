A tres sube cifra de muertos por explosión en planta química en España

LA CANONJA, ESPAÑA.- Tres personas fallecieron en una violenta explosión ocurrida en una planta química de un parque industrial en Cataluña (noreste de España), que provocó un espectacular incendio, según un nuevo balance comunicado este miércoles por las autoridades.



Un trabajador que había sobrevivido con quemaduras gravísimas falleció durante la jornada, menos de 24 horas después del siniestro, que se produjo la noche del martes en las instalaciones de la empresa Iqoxe, en el complejo petroquímico ubicado cerca de la ciudad portuaria de Tarragona, por causas aún desconocidas.



El primer fallecido reportado fue un vecino de la zona, residente a una distancia de unos dos kilómetros, víctima de una plancha de metal que salió despedida a causa de la explosión, detalló el gobierno regional catalán, la Generalitat.



La prensa local lo identificó como un frutero de 59 años, al que se le derrumbó el techo de su apartamento después de que la plancha aterrizara en la planta superior.



El segundo fallecido fue un trabajador de la planta química inicialmente dado por desaparecido.



El cuerpo fue encontrado bajo los escombros en el municipio de La Canonja, junto a Tarragona, detalló el consejero regional catalán de Interior, Miquel Buch.



Hay otra persona con extensas quemaduras, indicó la Generalitat citando a los servicios de emergencias médicas.

VEA: Hallan 4 muertos en una casa cercana a Disney World en Florida



Tras la explosión, en un polígono industrial hacia las siete de la tarde del martes, se produjo un incendio que causó grandes llamaradas y columnas de humo en la zona. Decenas de bomberos pasaron la noche luchando con el fuego.



"¡No sabíamos lo que estaba pasando! Llamamos al 112", el número de emergencias, pero "nos decían que no sabían nada. Y me parece muy fuerte que en ningún momento sonaran las sirenas", dijo a la televisión pública catalana una vecina, Mabel Martínez.



Roc Muñoz, el alcalde de La Canonja, confirmó que las sirenas no sonaron.



El subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, declaró a la radio catalana RAC1 que "no se siguieron los protocolos" de emergencia, y acusó a la empresa de tardar en facilitar detalles sobre el accidente, lo cual provocó retrasos en la gestión del problema.



Sin embargo, el director general de Iqoxe, José Luis Morlanes, se defendió asegurando a la prensa que hubo una coordinación "estrecha" con las autoridades y que se siguieron "todas las instrucciones" de las mismas.



Igualmente dijo que por el momento se ignoran las causas del siniestro.



En un comunicado, la plataforma ciudadana Cel Net denunció el riesgo "permanente" que plantea el importante complejo petroquímico, y convocó a manifestarse este miércoles en Tarragona.