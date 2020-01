Hallan 4 muertos en una casa en Disney World en Florida

MIAMI, EEUU. - La policía del centro Florida halló cuatro cuerpos en la casa de una familia que llevaba días desaparecida en Celebration, una pequeña comunidad desarrollada por Disney World al sur de los parques temáticos para que sus residentes vivieran en un mundo de fantasía.



Una persona está bajo arresto, pero no se conoce su identidad ni la de los fallecidos.



El lunes, la policía halló cuatro personas muertas en una casa en Celebration y está investigando el caso, confirmó el martes a la AFP la comisaría del condado de Osceola, en el centro de Florida.



"Estamos trabajando con la oficina forense y nuestra fiscalía y aún esperamos los resultados de la autopsia", dijo la portavoz Bethzaida García.



"El sujeto bajo custodia está vinculado a la investigación pero no ha sido arrestado ni acusado", añadió.



El diario local Orlando Sentinel reportó que la familia de cinco miembros que vive en esa casa estaba desaparecida desde días antes del hallazgo. Son una pareja y tres niños pequeños.



Amigos y familiares de Anthony y Megan Todt abrieron un grupo de Facebook para buscar a la familia, que aparentemente estaba desaparecida desde el 6 de enero.



Luego de que la policía encontró los cadáveres, alguien escribió: "Tony (diminutivo de Anthony) está en el hospital. No tenemos más detalles y les daremos actualizaciones cuando sepamos más. Por favor recen por la familia", según reportó el diario.



Poco después, los administradores volvieron privado el grupo.



Celebration es una comunidad experimental desarrollada en los años 1990 por la compañía Disney World, que no es dueña de las propiedades.



La comunidad es rica en leyendas urbanas, como que Disney World contrató a gente para que paseara perros para que pareciera más hogareña y que sus cerca de 8.0000 habitantes tienen pases anuales gratis a los parques temáticos (falso).