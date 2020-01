Irak pide a EEUU que decida mecanismo para retirar tropas

BAGDAD, IRAK.-El primer ministro interino de Irak, Adel Abdul-Mahdi, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos que envíe a una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas estadounidenses de suelo iraquí, según un comunicado publicado el viernes.



El pedido se produjo durante una conversación telefónica entre Abdul-Mahdi y Mike Pompeo el jueves en la noche, añadió la nota, apuntando que fue Pompeo quien llamó al dirigente iraquí.



Las palabras de Abdul-Mahdi a Pompeo sugieren que el líder iraquí se mantuvo en la línea de sus declaraciones anteriores sobre la salida de los soldados estadounidenses a pesar de los recientes indicios de alivio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras un intercambio de ataques que dejó a Irak al borde de convertirse en el escenario de una guerra entre terceros.



Las situación se destensó el miércoles cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país no respondería militarmente a la ofensiva contra las bases que ocupa en Irak.



Bagdad rechaza todas las violaciones de su soberanía, tanto las de Teherán para atacar bases estadounidenses en el país y como las de Washington en su espacio aéreo durante una operación que mató al general más poderoso de Irán, dijo el primer ministro.

Abdul-Mahdi le pidió a Pompeo que “envíe delegados a Irak para preparar un mecanismo para cumplir con la resolución parlamentaria con respecto a la retirada de las tropas extranjeras de Irak”, señaló el comunicado.



“El primer ministro dijo que las fuerzas estadounidenses habían entrado a Irak y los aviones no tripulados volaban sin permiso de las autoridades iraquíes, y eso fue una violación de los acuerdos bilaterales”, añadió la nota.



Los principales mandos militares estadounidenses, incluyendo el general Mark Milley _ jefe del Estado Mayor Conjunto _ y el secretario de Defensa, Mark Esper, habían dicho que no tenían planes para la retirada de las tropas de Irak.



Los legisladores iraquíes aprobaron una resolución no vinculante para expulsar a las tropas de Washington luego del ataque dirigido que acabó con la vida de Soleimani y de un alto comandante de una milicia local, Abu Mahdi al-Muhandis, el pasado viernes.



El último episodio de tensiones comenzó con un ataque con cohete del que se culpa a la milicia Kataeb Hezbollah, respaldada por Teherán, en el que murió un contratista estadounidense en una base de la provincia de Kirkuk. Washington respondió con una oleada de ataques sobre las bases del grupo en la que murieron al menos 25 personas.

