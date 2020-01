Donald Trump envió un mensaje de cumpleaños al líder norcoreano Kim Jong-Un

SEÚL, COREA DEL SUR.- El presidente estadounidense Donald Trump deseó un feliz cumpleaños al líder norcoreano Kim Jong-Un, en un momento en que las conversaciones bilaterales sobre la cuestión nuclear están en punto muerto, informaron fuentes de Séul el viernes.



Corea del Norte nunca confirmó oficialmente la edad de Kim ni su fecha de nacimiento pero Dennis Rodman, exjugador de baloncesto estadounidense y amigo del líder de Pyongyang, le cantó "Happy Birthday" (Feliz cumpleaños) en un evento deportivo en la capital norcoreana el 8 de enero de 2014.



En un documento oficial de Washington que imponía sanciones a Corea del Norte se mencionó que Kim nació el 8 de enero de 1984, con lo cual habría cumplido 36 años, pero no se descarta que sea uno o dos años mayor.



El consejero para la Seguridad nacional de Seúl, Chung Eui-yong, se reunió con Trump en Washington el miércoles y dijo el viernes al regresar a Seúl que el mandatario estadounidense "había deseado feliz cumpleaños a Kim Jong-Un y había pedido al presidente surcoreano Moon Jae-in que le transmitiera el mensaje".



Y así se hizo, según el responsable surcoreano, que no dio más detalles.



Los contactos entre las dos Coreas están paralizados. Desde el colapso de la cumbre de Kim con Trump, en Hanói el año pasado, Pyongyang ha arremetido en varias ocasiones contra Corea del Sur.



Además, Kim declaró en un discurso de Año Nuevo el fin de la moratoria de su régimen sobre las pruebas de misiles balísticos nucleares. También amenazó con probar una "nueva arma estratégica".



Trump y Kim se han reunido tres veces desde junio de 2018, pero no se ha registrado un avance tangible de las negociaciones.