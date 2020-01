Ministro canadiense: Es probable que misil iraní derribó avión ucraniano

TORONTO, CANADÁ.- El primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró el jueves que hay evidencias de que un misil antiaéreo iraní derribó el avión ucraniano la noche del martes, c



El suceso “podría no haber sido intencional” expresó el mandatario. Afirmó que datos de la inteligencia canadiense fundamentan esa hipótesis, pero declinó dar detalles cómo se recabó esa información.



Horas antes dos funcionarios estadounidenses declararon que “es muy probable” que la caída del avión se debió a un misil antiaéreo iraní.



La caída se produjo horas después de que Irán atacó con misiles balísticos dos bases militares en Irak que alojan a personal estadounidense en medio de un enfrentamiento con Washington tras el asesinato de un general de la Guardia Revolucionaria la semana pasada. Los funcionarios, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de información confidencial. Dijeron que no tenían conocimiento cierto de la motivación iraní, pero que bien pudo tratarse de un error y que se tomó erróneamente al avión por una amenaza.



El presidente Donald Trump insinuó que en su opinión Irán era responsable y descartó la declaración inicial iraní de que se trató de una falla mecánica.



“Alguien pudo haber cometido un error del otro lado”, dijo Trump, y añadió que el avión volaba en un “vecindario bastante rudo”.



“Algunos dicen que fue mecánico”, dijo Trump. “Personalmente, creo que eso ni siquiera está en discusión”.



Las fuentes estadounidenses se negaron a aclarar cuáles informes apuntan a un misil iraní. Pero reconocieron que hay satélites y otros sensores en la región y probablemente intercepciones de comunicaciones y otras fuentes.



Un informe preliminar iraní difundido el jueves dice que los pilotos no solicitaron ayuda por radio y que el avión en llamas trataba de regresar al aeropuerto. Por su parte, Ucrania sostuvo que un ataque con misil era una de varias teorías a tener en cuenta a pesar de las negativas de Teherán.



El informe iraní sugiere que el Boeing 737 operado por Ukrainian International Airlines sufrió un desperfecto repentino el martes por la noche minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán.



Sin embargo, los investigadores de la Organización de Aviación Civil iraní no dieron explicaciones sobre el desastre. Las primeras explicaciones de funcionarios iraníes fueron que un desperfecto técnico provocó el desastre, algo con lo que coincidieron funcionarios ucranianos aunque luego dijeron que no harían declaraciones sobre una investigación en curso.



El avión despegó el miércoles a las 6.12 hora local después de una demora de casi una hora en el aeropuerto Imán Jomeini de Teherán, el principal aeropuerto para viajeros del país. Ganó altura en dirección al oeste hasta alcanzar casi 2.500 metros (8.000 pies), según el informe y datos de rastreo de vuelos.



Entonces algo anduvo mal a pesar de que “no se recibieron mensajes por radio del piloto sobre situaciones inusuales”, dice el informe. En casos de emergencia, los pilotos se comunican con el control de tráfico aéreo para advertirles y pedir pista para aterrizar, aunque la primera prioridad es mantener al avión en el aire.